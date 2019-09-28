Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

1 октября состоится прощание с режиссером Марком Захаровым. На 10 утра назначена гражданская панихида в Ленкоме, родном театре культурного деятеля. Похоронят Захарова на Новодевичьем кладбище, сообщают РИА «Новости».

больше по теме Стала известна дата прощания с Захаровым 1 октября в здании Ленкома состоится гражданская панихида.

Культовый российский режиссер умер в 85 лет 28 сентября в одной из столичных клиник, куда народный артист прибыл после возобновившейся пневмонии. Сердце великого театрального деятеля остановилось в 10 часов утра. Ситуацию осложнили проблемы с почками, которые были у Марка Захарова.

Коллеги режиссера и его зрители скорбят о безвременной кончине всенародного любимца. Многие россияне выражают свою скорбь в социальных сетях. Актриса Елена Валюшкина, сыгравшая в «Обыкновенном чуде» Захарова Марию, написала, что всю жизнь была безмерно благодарна судьбе за встречу с режиссером. Ведь именно он поверил в нее, как в актрису и впервые дал ей главную роль в кино.