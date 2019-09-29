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«Вечная память великому Мастеру!»: Асмус попрощалась с Захаровым

Актриса отметила, что с режиссером ушла целая эпоха.

«Вечная память великому Мастеру!»: Асмус попрощалась с Захаровым
КРИСТИНА АСМУС. ФОТО: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ASMUSKRISTINA/

Актриса Кристина Асмус присоединилась к многочисленным коллегам, ведущим свои блоги в социальной сети Instagram, чтобы попрощаться с режиссером Марком Захаровым, скончавшимся накануне в возрасте 85 лет.

«Ушла эпоха… Глубочайшие соболезнования родным и близким Марка Анатольевича… Вечная память великому Мастеру!» — написала в своем аккаунте звезда под фотографией Марка Анатольевича.

Поклонники и подписчики Кристины признались, что для них уход режиссера, как и для многих, стал настоящей трагедией. Они выражают соболезнования родным и близким Марка Захарова.

«Уходят великие и талантливые люди. Печально, грустно. Такие рождаются один раз в столетие. Светлая память», — пишет одна из подписчиц.

Напомним, до своего 86-го дня рождения Марк Анатольевич не дожил всего две недели. Уже известно, что похоронят мэтра на Новодевичьем кладбище.

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«Вечная память великому Мастеру!»: Асмус попрощалась с Захаровым
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