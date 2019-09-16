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Личные фото: Буйнов поделился кадрами летнего отпуска

Певец надеется, что солнечные снимки поднимут подписчикам его блога настроение.

Личные фото: Буйнов поделился кадрами летнего отпуска
Фото: https://www.instagram.com/p/B1w273pg0O3/

Певец Александр Буйнов поделился с подписчиками снимками из летнего отпуска. Радостные кадры артист сопроводил позитивной подписью. На обласканных солнцем фотографиях Буйнов запечатлел урожай яблок, клумбу с яркими цветами и крышу беседки. Особое внимание аудитории привлекло видео с собакой Буйнова – бернским зенненхундом Марчелло. На нем пес с особым азартом жует плод, а затем спешит выйти из кадра, чтобы ни с кем не делиться добычей.

«Утром съешь яблочко и вроде как зубы почистил, говорила мне мама. Может это и так, в мое детство был только зубной порошок. Марчелло яблоки не любит, но, если с ним играешь, разговариваешь, он съест все! Напоминает вам кормежку детей?», — спрашивает Буйнов у подписчиков своего блога.

Женщины в комментариях активно признаются певцу и его псу в любви. Некоторые пишут, что очень рады полюбоваться проделками Марчелло. Сразу несколько комментаторов желают Буйнову теплой осени. Третьи советуют Александру брать пример с мохнатого друга и тоже налегать на витамины.

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Личные фото: Буйнов поделился кадрами летнего отпуска
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