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Актриса «Ленкома» Шанина о смерти Захарова: «Казалось, этого не может произойти»

Сейчас артистка призналась, что весь театр и причастные к нему люди находятся в глубоком шоке из-за случившегося.

Актриса «Ленкома» Шанина о смерти Захарова: «Казалось, этого не может произойти»
Марк Захаров/Фото: Кристина Безбородова/КП

Народная артистка России Елена Шанина призналась, что все сотрудники театра «Ленком», где работал Марк Захаров, шокированы новостью о смерти худрука. В беседе с журналистами она призналась, что пока не может поверить в то, что великого режиссера больше нет. Шанина отметила, что пребывает в «совершеннейшем шоке» и практически уверена – схожие чувства испытывают все, кто прямо или косвенно был связан с маэстро.

Шанина также передала свои соболезнования дочери Марка Захарова – Александре. Актриса подчеркнула, что уверена – сейчас родственникам деятеля культуры тяжелее всех.

Что же касается остальных, Елена резюмировала – все были уверены, что ничего подобного произойти не может.

«Мы, конечно, все в большой растерянности. Казалось, что этого никогда не может произойти. Я думаю, что мы ещё должны будем это осознать, понять, что произошло. Пока у нас просто горе», — приводит ее слова «Подъем».

Марк Захаров
Марк Захаров/Фото:Лариса Кудрявцева/КП

Ранее стало известно, что утром 26 сентября ушел из жизни режиссер фильмов «Формула любви» и «Белое солнце пустыни» Марк Захаров. Причиной смерти 85-летнего худрука «Ленкома» стала пневмония – с середины сентября Захаров находился в больнице.

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Актриса «Ленкома» Шанина о смерти Захарова: «Казалось, этого не может произойти»
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