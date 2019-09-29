«Спасибо…»: Елизавета Боярская попрощалась с Марком Захаровым

Режиссер умер, не дожив до 86-го дня рождения две недели.

Вслед за своим супругом Максимом Матвеевым на своей странице в социальной сети Instagram пост, посвященный памяти режиссера Марка Захарова, опубликовала актриса Елизавета Боярская.

больше по теме Максим Аверин сожалеет, что ему не удалось поработать с Захаровым Актер выразил соболезнования в своем Instagram.

По черно-белым снимком мэтра звезда написала только кратное, но емкое «спасибо». А в комментариях подписчики признались, что новость о кончине Марка Анатольевича стала для многих ударом, и выразили свои слова соболезнований дочери режиссера, «принцессе Ленкома».

Напомним, до своего 86-го дня рождения Марк Захаров не дожил всего две недели. Недавно стало известно, что похоронят знаменитого и талантливого режиссера на Новодевичьем кладбище.