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«Спасибо…»: Елизавета Боярская попрощалась с Марком Захаровым

Режиссер умер, не дожив до 86-го дня рождения две недели.

«Спасибо…»: Елизавета Боярская попрощалась с Марком Захаровым
СТРАНИЦА ЛИЗЫ БОЯРСКОЙ В INSTAGRAM

Вслед за своим супругом Максимом Матвеевым на своей странице в социальной сети Instagram пост, посвященный памяти режиссера Марка Захарова, опубликовала актриса Елизавета Боярская.

По черно-белым снимком мэтра звезда написала только кратное, но емкое «спасибо». А в комментариях подписчики признались, что новость о кончине Марка Анатольевича стала для многих ударом, и выразили свои слова соболезнований дочери режиссера, «принцессе Ленкома».

Напомним, до своего 86-го дня рождения Марк Захаров не дожил всего две недели. Недавно стало известно, что похоронят знаменитого и талантливого режиссера на Новодевичьем кладбище.

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Елизавета БоярскаяМаксим Матвееврежиссерумер Марк Захаров
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«Спасибо…»: Елизавета Боярская попрощалась с Марком Захаровым
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