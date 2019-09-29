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Максим Аверин сожалеет, что ему не удалось поработать с Захаровым

Актер выразил соболезнования в своем Instagram.

Максим Аверин сожалеет, что ему не удалось поработать с Захаровым
Максим Аверин. Фото: globallookpress.com

Российские артисты и зрители в эти часы скорбят по поводу смерти знаменитого и любимого миллионами режиссера Марка Захарова. К многочисленным трогательным словам в Сети присоединился и Максим Аверин.

«Марк Анатольевич, спасибо Вам! Я очень сожалею, что нам так и не удалось вместе поработать, хотя столько раз обсуждали творческие планы. На Вашем юбилее, со сцены театра ЛЕНКОМ, я тогда сказал Вам: «СПАСИБО ЗА ЧУДО ТЕАТРА!»» — пишет актер на своей странице в Instagram.

В комментариях подписчики звезды «Глухаря» присоединяются к соболезнованиям артиста и отмечают, что из жизни ушел настоящий мастер, гений и волшебник. А также благодарят за фильмы, которые будут любимы зрителями всегда.

Напомним, между тем громкая история, связанная с самим Максимом Аверным пока не утихла. Его обвиняют в том, что 26 сентября он вместе со своим подвыпившим директором Николаем Кореневым устроил дебош на борту самолета, выполнявшим рейс Барнаул-Москва. Артист, к слову, все обвинения отрицает и извиняться отказывается.

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Максим Аверин сожалеет, что ему не удалось поработать с Захаровым
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