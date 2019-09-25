Меган Маркл впервые вывела в свет сына Арчи в ЮАР

Меган Маркл и принц Гарри впервые привезли своего сына Арчи в Южную Африку. Супруги долго готовились к этому событию. Папарацци засняли герцогиню Сассекскую с наследником сразу как только она вышла из самолета. Малыш был облачен в шапочку с помпоном. Такую же в его возрасте носил и принц Гарри, что умилило поклонников королевской семьи. Но лишь на третий день молодые родители взяли с собой ребенка на деловую встречу.

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Ранее Маркл успела посетить вместе с мужем и пляж Монвабиси, и мечеть. Каждый раз для появления на публике девушка выбирала простые, но элегантные наряды, которые, к слову, стоят совсем недорого. На 25 сентября у пары запланировано несколько встреч. С утра они отправились в наследный дом архиепископа Десмонда Туту и миссис Туту. Меган на этот раз взяла ребенка с собой, чтобы познакомить его с важной семьей.

Принц Гарри был облачен в костюм, а его супруга в миди-платье без рукавов, с поясом от канадского бренда Club Monaco и черных классических лодочках. На руках она несла своего четырехмесячного сына, который был одет в белый джемпер и джинсовый комбинезон не подтяжках. Папарацци засняли пару, когда они направлялись к дому. Они общались с наследником. Десмонд Туту поприветствовал гостей и даже пожал руку Арчи.

Отметим, что он является великим африканским деятелем. Туту всю жизнь боролся с расовой дискриминацией, за что даже сидел в тюрьме. Позже его удостоили Нобелевской премии мира за борьбу с несправедливым отношением к чернокожим. Добавим, что вскоре Меган придется остаться с сыном в Ав этой части Африки, так как принц Гарри отправится в Ботсвану с визитом в одиночестве. Однако герцогине, как обычно, будут помогать няни. Напомним, что после ее приезда в ЮАР ходят слухи, что Маркл беременна. Она выбирает наряды свободного кроя или многослойные платья, словно скрывая изменения в фигуре, что и спровоцировало сплетни.