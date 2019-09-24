Звездный стиль

Меган Маркл выбрала бюджетные наряды для визита в ЮАР

Герцогиня Сассекская предпочла появиться в темно-коричневом платье-балахоне с характерными узорами за 70 евро.

Меган Маркл выбрала бюджетные наряды для визита в ЮАР
Меган Маркл/Фото: https://www.instagram.com/p/B2wUCHqHXyR/

На днях герцоги Сассекские Меган и Гарри прилетели в Южную Африку с рабочим визитом – здесь Меган будет работать над борьбой за права женщин. На въезде королевскую чету с песнями и танцами встречала специальная делегация. Меган не смогла удержаться и присоединилась к веселью. Именно тогда все и заметили, что для поездки актриса выбрала дешевое платье от малави йского дизайнера Mayamiko – по предварительным подсчетам, оно обошлось фотомодели всего в 70 евро (меньше 5 тысяч рублей). Поклонники тут же поспешили отметить достойный выбор наряда (ранее герцогиня Сассекская нередко выбирала слишком дорогое облачение).

Для поездки в ЮАР Меган предпочла платье-балахон коричневого цвета. Украшением для наряда стали разнообразные, белые узоры, отдаленно напоминающие национальные. Отметим, что сама Маркл предпочла обойтись без дорогих украшений – единственное, что заметили фанаты – это красный браслет из нити на правой руке герцогини. На ногах красовались коричневые босоножки с завязками без излишеств.

На вечерних мероприятиях Маркл и вовсе появилась в старом голубом платье от Veronica Beard – в нем ее уже видели во время поездки в Королевство Тонга.

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Меган Маркл выбрала бюджетные наряды для визита в ЮАР
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