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В Сети появились редкие фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»

Бывший коллега герцогини Сассекской по сериалу опубликовал новые кадры со съемочной площадки.

В Сети появились редкие фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
Меган Маркл. фото: globallookpress.com

Меган Маркл от много отказалась ради своего возлюбленного принца Гарри. Она переехала жить в Англию, перестала сниматься в кино и вести личные страницы в соцсетях. Однако для многих герцогиня остается любимой актрисой, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Форс-Мажоры», снимавшемся с 2011 года. Теперь наряды, в которых она снималась, продают в обычных магазинах. К слову, у Меган был шанс вернуться в сериал, ей даже предлагали огромный гонорар, но она отказалась.

Примечательно, что бывшие коллеги девушки по съемкам не забывают о ней. На днях, пока герцогиня Сассекская с мужем посещают с официальным визитом Южную Африку, актер Патрик Джей Адамс поделился серией редких фотографий Меган в своем Instagram-аккаунте. Он, как и другие коллеги, ждет выхода финального эпизода, поэтому решил подразнить фанатов закулисными подробностями, хотя избранница принца Гарри снялась лишь в семи сезонах из девяти.

Напомним, что Адамс в сериале исполнял роль мужа героини Меган Маркл Майка Росса. На некоторых кадрах Мега позирует то в офисе, то на фоне своего трейлера. А на одном из снимков девушка позирует в банном халате и туфлях. Всего актер опубликовал 11 фотографий своей коллеги, сделанных во время первых дней съемок.

«На этой неделе выйдет последний эпизод сериала „Форс-мажоры“, и десятилетнее путешествие, в котором мы были вместе, закончится», — написал Патрик.

Отметим, что на некоторых кадрах Меган позирует с экс-коллегой по картине Сарой Рафферти, сыгравшей Донну Полсен. Привлекла внимание поклонников фотография, где будущая герцогиня прогуливается с зонтом в Торонто, где проходили съемки сериала. К слову, коллеги Меган присутствовали на ее королевской свадьбе, а также на вечеринке в честь сына Арчи, которую она организовывала в Нью-Йорке.

А вы смотрели сериал «Форс-мажоры»?

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В Сети появились редкие фото Меган Маркл со съемок «Форс-мажоров»
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