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Меган и Гарри сделали Арчи самый дорогой подарок

Герцоги Сассекские заботятся о будущем сына.

Меган и Гарри сделали Арчи самый дорогой подарок
Фото: Eastnews.ru

Четырехмесячный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, пожалуй, самый знаменитый младенец в мире. Сын Меган Маркл и принца Гарри часто попадает на первые полосы СМИ, а каждая его новая фотография мгновенно разлетается по Интернету.

Родители Арчи не раз заявляли, что будут стараться дать сыну самое лучшее воспитание, но при этом по возможности хотят растить его как обычного мальчика, а не принца. Многие знаменитые родители делают своим маленьким детям дорогие подарки на будущее, и чета герцогов Сассекских не стала исключением.

Можно было бы подумать, что они подарили малышу замок, но нет, британские аристократы решили подарить сыну репутацию. Дело в том, что родители сделали от имени Арчи пожертвование организации Love the Oceans для строительства общественного бассейна, в котором всех смогут научить плавать. Размер взноса составил пять тысяч фунтов. Организация располагается в Мозамбике.

Как сообщает Daily Mail, залив Гринджата, расположенный в этом государстве, является одним из самых живописных мест на планете, но ежегодно на воде гибнет большое количество людей из-за необходимого отсутствия необходимых навыков для плавания.

«Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет», — заявила королевский обозреватель Кэти Никол.

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Меган и Гарри сделали Арчи самый дорогой подарок
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