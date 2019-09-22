Меган и Гарри сделали Арчи самый дорогой подарок

Четырехмесячный Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, пожалуй, самый знаменитый младенец в мире. Сын Меган Маркл и принца Гарри часто попадает на первые полосы СМИ, а каждая его новая фотография мгновенно разлетается по Интернету.

больше по теме Британские секреты: стало известно имя возможной крестной Арчи Королевский обозреватель и биограф Кэти Николь поделилась своим предположением.

Родители Арчи не раз заявляли, что будут стараться дать сыну самое лучшее воспитание, но при этом по возможности хотят растить его как обычного мальчика, а не принца. Многие знаменитые родители делают своим маленьким детям дорогие подарки на будущее, и чета герцогов Сассекских не стала исключением.

Можно было бы подумать, что они подарили малышу замок, но нет, британские аристократы решили подарить сыну репутацию. Дело в том, что родители сделали от имени Арчи пожертвование организации Love the Oceans для строительства общественного бассейна, в котором всех смогут научить плавать. Размер взноса составил пять тысяч фунтов. Организация располагается в Мозамбике.

Как сообщает Daily Mail, залив Гринджата, расположенный в этом государстве, является одним из самых живописных мест на планете, но ежегодно на воде гибнет большое количество людей из-за необходимого отсутствия необходимых навыков для плавания.

«Они сделали ему главный подарок на всю жизнь, они подарили ему репутацию неравнодушного человека, они подарили ему урок доброты. Это очень серьезные инвестиции, и Арчи, несомненно, оценит это, когда вырастет», — заявила королевский обозреватель Кэти Никол.