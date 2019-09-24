Звездный стиль

Маркл облачилась в блузку oversize на фоне слухов о беременности

Герцогиня Сассекская с мужем приехали в Южную Африку с официальным визитом.

Маркл облачилась в блузку oversize на фоне слухов о беременности
Меган Маркл. фото: globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри в последнее время много путешествуют. Они побывали в Риме на свадьбе друзей, а вот в конце сентября супруги отправились в долгожданную поездку в Южную Африку. Королевских особ встретили песнями и танцами. Герцогиня Сассекская специально облачилась в платье малавийского дизайнера Mayamiko, которое стоило меньше пяти тысяч рублей. Вечером на разных встречах девушка уже блистала в голубом платье, которое ранее уже надевала для выхода в свет.

А на следующий день Маркл с мужем отправились на первую деловую встречу. Они посетили пляж Монвабиси в Кейуптауне, где ознакомились с работой благотворительной организации Waves for Change, которая использует серфинг в качестве средства улучшения душевного здоровья молодежи. Также они пообщались с людьми, которые предоставляют обеды школьникам в самых бедных районах страны. И, конечно, принц Гарри уделил время активистам, которые ведут борьбу с пластиковыми отходами, вредящими экологии.

На этот раз герцогиня Сассекская предпочла одеться совсем по-простому. Она облачилась в узкие джинсы черного цвета, белую рубашку oversize я и джинсовую куртку. И это на фоне слухов о второй беременности, которые в последнее время все чаще появляются в обществе. Волосы она собрала в небрежный пучок, а также почти не стала краситься. Поклонники следят за Меган Маркл. Они уверены, что девушка находится в интересном положении, хотя пара официального заявления не делала, об этом пишет Daily Mail. 

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Маркл облачилась в блузку oversize на фоне слухов о беременности
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