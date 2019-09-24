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Платье в пол и платок: Меган Маркл «укуталась» в Южной Африке

Герцогиня Сассекская вместе с мужем прибыла на другой континент с 10-дневным визитом.

Платье в пол и платок: Меган Маркл «укуталась» в Южной Африке
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Сразу после итальянских каникул Гарри и Меган, где супруги отметились на свадьбе подруги Маркл — Миши Нону, приступили к работе.

Супруги вместе с сыном Арчи и его няней прилетели в Африку. Свое турне пара начала с посещения «столицы убийств» Южной Африки – городка Ньянга. Именно там самый высокий уровень преступности. Однако Гарри и Меган не только не побоялись провести весь день на улицах города, но и пообщались с местными, в том числе с детворой.

Кроме того, супруги отнеслись с почтением к местным традициям и культуре. На Меган в поездке оказалось платье оливкового цвета в пол. А вот голову герцогиня покрыла белым шарфом. Именно в этом одеянии девушка посетила и старейшую мечеть в районе Бо-Каап.

К слову, программа поездки у герцогов весьма насыщенная. В ближайшие дни паре предстоит посетить Ботсвану, Малави и Анголу.

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Платье в пол и платок: Меган Маркл «укуталась» в Южной Африке
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