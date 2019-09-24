Звездный стиль

Меган Маркл нашла для сына Арчи копию шапочки его отца

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую с малышом на руках в ЮАР.

Меган Маркл нашла для сына Арчи копию шапочки его отца
Принц Гарри и Меган Маркл. фото: globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями весной этого года. Избранница рыжеволосого внука королевы родила сына Арчи. Молодые родители не стали прятать ребенка от публики и вскоре представили малыша подданным. Вскоре поклонники начали сравнивать детские фото герцога и герцогини Сассекских, чтобы выяснить, на кого похож мальчик. Они решили, что все же он копия отца.

А недавно Маркл и Гарри впервые взяли с собой в деловую поездку ребенка. Они прибыли вместе с ним в Южную Африку с официальным визитом. Когда экс-актриса сошла с трапа самолета, папарацци запечатлели ее с сыном на руках. Сама Меган была облачена в светлый наряд и серое пальто. Чтобы наследник не заболел, она нарядила его в комбинезон синего цвета с капюшоном, а также в белые пинетки и шапочку в тон с помпоном.

Многие вспомнили, что в подобном образе представала принцесса Диана в далеком 1985 году. Тогда она тоже была облачена в серое пальто. Она сходила с трапа, держа на руках кроху Гарри. Тогда принц тоже был облачен в комбинезон, только белого цвета, и точно такую же шапочку, как у Арчи. Поклонники отметили, что герцогиня Сассекская поступила очень трогательно, скопировав шапочку своего мужа для ребенка.

К слову, за два дня пребывания в Африке влюбленные успели пообщаться с местным населением, побывать на пляже, где тренируются серферы. Меган каждый раз подбирала наряды с запахом или свободного кроя для выхода в свет. Это спровоцировало слухи о второй беременности, но пока пара официальных заявлений не делала.

А вы как считаете, на кого похож Арчи?

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорЗвездный стильМеган МарклПринц Гарри
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Меган Маркл нашла для сына Арчи копию шапочки его отца
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