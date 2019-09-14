«Как трогательно»: Лобода восхитилась танцем Собчак и Богомолова

13 сентября с утра и до самого вечера в обществе обсуждали грандиозную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Влюбленные узаконили свои отношения в ЗАГСе и даже обвенчались. Не обошлось и без курьезных случаев. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что были нарушены правила дорожного движения, когда молодожены ехали на катафалке с открытыми дверьми. Сама телеведущая объяснила, дверь была открытая, чтобы внутрь поступал воздух.

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На банкете Собчак не скрывала своих чувств. Впрочем, как и ее избранник. Богомолов спел для своей новоиспеченной жены песню, растрогав ее до слез. Многие гости тоже прослезились. Яна Рудковская призналась, что никогда не думала, что будет плакать на свадьбе Ксении. Как оказалось, нежные чувства влюбленных тронули за душу и Светлану Лободу. Она выступила на банкете, исполнив свои хиты.

В соцсети певица поделилась видео, на котором запечатлено ее выступление. Пока девушка пела свой трек «Революция», Ксения зажигательно танцевала у сцены. Затем к ней присоединился Богомолов. Они прыгали в такт музыке, взявшись за руки, а потом стали целоваться.

«Настоящая любовь — это взаимное проникновение без потери индивидуальности… Так трогательно и так красиво…. будьте счастливы, молодые», — восхитилась Лобода гармонией, которая царила между молодоженами, и их танцем.

К слову, первый танец новобрачные станцевали под песню «Снег», которую исполнил Филипп Киркоров. Он тоже пожелал Собчак и Богомолову счастья. Артист рад, что они нашли друг друга. Напомним, что на торжестве присутствовало около 300 гостей, а невеста в знаменательный день сменила четыре наряда.

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