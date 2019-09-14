Киркоров, Басков и Лобода пели на свадьбе Собчак, а Пугачева, Галкин и Валерия не пришли

Мы также выяснили, что знаменитости подарили Ксении и Константину на торжество.

Пятница 13-е закончилась, а отголоски праздника по случаю свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова еще гремят. Давайте разбираться, кто из знаменитостей посетил торжество, а кто предпочел не появляться на празднике?

И Бондарчук, И Киркоров там были

Ксения и Константин не поскупились на пышный праздник: по слухам, бюджет свадьбы превысил 16 миллионов рублей! Собчак и Богомолов придумали массу «фишек», чтобы сделать торжество зрелищным, но, пожалуй, главными «изюминками» стали звездные гости. Кто посетил праздничный банкет?

Одним из самых ярких гостей, конечно же, стал король российской эстрады Филипп Киркоров. Он даже исполнил трогательную композицию «Снег» («Если хочешь идти — иди, если хочешь забыть — забудь», помните же, да? — Прим. Ред.), под которую Собчак и Богомолов исполнили первый танец молодоженов.

Режиссер Федор Бондарчук на фотографиях позирует без возлюбленной — актрисы Паулины Андреевой. По слухам, вскоре пару тоже ждет свадьба, но, видимо, торжество Собчак она пропустила. А вот бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук была замечена среди гостей.

Телеведущий Андрей Малахов приехал на свадьбу в сопровождении супруги Натальи Шкулевой. Также папарацци заметили певца Дмитрия Маликова, который признался, что является гостем со стороны невесты.

Фигуристка Татьяна Навка приехала на свадьбу Ксении и Константина вместе с мужем — пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, но он прошел в банкетный зал с черного входа, так что журналисты не смогли его разглядеть. Но Навка была не единственной фигуристкой на празднике — олимпийский чемпион Евгений Плющенко с супругой, продюсером Яной Рудковской тоже оказались в числе приглашенных.

Поддержать подругу в торжественный день приехала и бывшая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда Мозговая. Также среди гостей были замечены актриса Рената Литвинова, художник Андрей Бартенев, журналистка Алена Долецкая, певица Светлана Лобода, которая исполнила несколько зажигательных хитов и актер Игорь Верник.

Не все пришли на свадьбу Собчак и Богомолова

Судя по списку гостей, складывается впечатление, что банкет превратился в звездный карнавал. Столько знаменитых лиц и звездных фамилий в одном зале! Но далеко не все известные персоны посетили праздник Собчак и Богомолова.

Приглашение на торжество получила и заклятая подруга Собчак — балерина Анастасия Волочкова, но на свадьбе она не появилась. Позже Настя рассказала журналистам, что Ксения просила ее открыть праздник танцем умирающего лебедя, но вскоре Волочкова узнала, что Собчак хочет сделать из нее шута на потеху гостям.

Певица Валерия также была приглашена, но сразу ответила отказом, сославшись на то, что 13 сентября будет за границей. Судя по Instagram исполнительницы в этот день она была в Москве — позировала на одном фото с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным и певцом Филиппом Киркоровым, который на свадьбу Собчак успел.

Не приехала на праздник и Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, а также телеведущая Лера Кудрявцева. Почему? Вопрос повис в воздухе.

А исполнительница Полина Гагарина призналась, что ее Собчак не пригласила…

Что подарили молодоженам?

А вот в вопросе подарков не было никакой интриги! Молодожены приложили к приглашениям список того, что им нужно для обустройства быта. СМИ со ссылкой на инсайдеров приводят достаточно простой, хотя и не скромный перечень необходимого.

Вы бы хотели хранить в ящике кухонного стола вилку за 74 тысячи рублей? А Ксения хочет, поэтому и заказала такой подарок гостям. Также приглашенные преподнесли в дар молодоженам пять банных халатов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей за штуку, полотенца от итальянской компании Frette за 10 тысяч рублей за штуку, а также дизайнерскую мебель — комод, диван и другие роскошные подарки.

Как вам праздник Собчак и Богомолова? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. Мы столько всего написали… разве у вас нет ощущения, что вы и сами там побывали?