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Лобода спела для Собчак и Богомолова на свадьбе без юбки

Певица появилась на торжестве в очень смелом наряде.

Лобода спела для Собчак и Богомолова на свадьбе без юбки
Лобода отожгла на свадьбе Собчак/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода не обошла своим вниманием свадьбу светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Она оказалась среди приглашенных на праздник. При этом известно, что телеведущая не заплатила звездам, в том числе и Лободе, за их песни на свадьбе ни копейки. Это был подарок молодоженам.

Светлана Лобода. Фото
Лобода прекрасно зажгла на свадьбе Собчак и Богомолова/https://www.instagram.com/lobodaofficial/

Между тем Лобода вышла на сцену банкетного зала Москвы в очень смелом наряде. Его украшало глубокое декольте до самой талии. При этом Лобода «позабыла» надеть юбку. Зато все присутствующие в зале могли увидеть ее прекрасные стройные ноги.

Любопытно, что ране Ксения Собчак в эфире программы «Смак» говорила, что завидует фигуре Лободы. Ее портрет висит у светской львицы на холодильнике. По признанию Собчак, каждый раз, когда она хочет поесть, то смотрит на фигуру украинской звезды и отходит от холодильника.

Кстати, на свадьбе весь зал стоя аплодировал Лободе. Она прекрасно исполнила свою часть программы в честь молодоженов, сообщает «Комсомольская правда».

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомоловпрограмма "Смак"Светлана Лобода

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Лобода спела для Собчак и Богомолова на свадьбе без юбки
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