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Собчак оправдалась перед ГИБДД за поездку в катафалке

Телеведущая объяснила, почему задняя дверь машины была открыта в ходе движения по дороге.

Собчак оправдалась перед ГИБДД за поездку в катафалке
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

За происходящим на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова с большим любопытством наблюдали не только поклонники. Мероприятием заинтересовались сотрудники ГИБДД, заподозрившие, что пара допустила нарушения правил дорожного движения.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала сама Собчак. По словам светской львицы, заднюю дверь авто не закрыли намеренно.

«Почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим!» – высказалась телеведущая в своем Telegram-канале.

Напомним, в ЗАГС жених и невеста приехали на настоящем катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». На том же транспорте пара покинула Дворец бракосочетаний. На кадрах, которые немедленно распространились в Сети, можно увидеть, что задняя дверь катафалка высоко поднята, а молодожены устроились на месте, где обычно размещают гроб.

У госавтоинспекторов оказались записи дорожных камер видеонаблюдения. Изучив видео, правоохранители вынесли вердикт, что пассажиры автомобиля не были пристегнуты, а передвигаться с открытым багажником машинам нельзя.

Ксения Собчак и Богомолов в «свадебном» катафалке. Кадр telegram-канала Life Shot.
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ГИБДДКонстантин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловКсения Собчак последние новостиСвадьба Собчак и Богомолова

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Собчак оправдалась перед ГИБДД за поездку в катафалке
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