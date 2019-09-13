Собчак оправдалась перед ГИБДД за поездку в катафалке

Телеведущая объяснила, почему задняя дверь машины была открыта в ходе движения по дороге.

За происходящим на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова с большим любопытством наблюдали не только поклонники. Мероприятием заинтересовались сотрудники ГИБДД, заподозрившие, что пара допустила нарушения правил дорожного движения.

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Сложившуюся ситуацию прокомментировала сама Собчак. По словам светской львицы, заднюю дверь авто не закрыли намеренно.

«Почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим!» – высказалась телеведущая в своем Telegram-канале.

Напомним, в ЗАГС жених и невеста приехали на настоящем катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». На том же транспорте пара покинула Дворец бракосочетаний. На кадрах, которые немедленно распространились в Сети, можно увидеть, что задняя дверь катафалка высоко поднята, а молодожены устроились на месте, где обычно размещают гроб.

У госавтоинспекторов оказались записи дорожных камер видеонаблюдения. Изучив видео, правоохранители вынесли вердикт, что пассажиры автомобиля не были пристегнуты, а передвигаться с открытым багажником машинам нельзя.