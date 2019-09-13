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С ландышами в руках: появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова

Светская львица и ее муж приехали в храм на карете.

С ландышами в руках: появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

С самого утра, 13 сентября, Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой. Светская львица вновь привлекла к себе внимание, выбрав необычную тематику торжества — готическую. К дворцу бракосочетания влюбленные приехали на черном катафалке, украшенном лентами. Жених также был облачен в костюм и пеструю рубашку, а вот невеста не стала облачаться в черное платье, отдав предпочтение полупрозрачному наряду от Christos Costarellos.

Многие вздохнули с облегчением, когда к храму новобрачные приехали уже не на машине, а на карете, запряженной лошадьми. Собчак успела к тому моменту сменить наряд. Для венчания она выбрала более лаконичное платье в пол с квадратным декольте и украшенное полупрозрачной кружевной тканью. Романтичный образ дополнила длинная расшитая белыми нитками фата, волосы она завила в кудри и дополнила нюдовым макияжем. В руках Ксения держала букет ландышей.

Это платье уже было от бренда EDEM. На таинстве присутствовала Светлана Бондарчук, которая выбрала розовый нежный наряд для такого случая, и другие друзья пары. Андрею Малахову выпала честь держать над невестой корону во время обряда. Богомолов, к слову, тоже сменил пеструю рубашку на белоснежную.

Отметим, что еще утром завершались приготовления к банкету, который пройдет на территории Музея Москвы на Зубовском Бульваре. Там соберется около 300 гостей. Зал оформлен в красно-черных тонах. Там же там установили оборудование. На сцене для Собчак и Богомолова, а также их гостей будут выступать артисты.

Как вам второй образ невесты?

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С ландышами в руках: появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова
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