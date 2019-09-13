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Молодожены Собчак и Богомолов танцевали под «Снег» Киркорова

Влюбленные крепко обнимали друг друга и счастливо улыбались гостям.

Молодожены Собчак и Богомолов танцевали под «Снег» Киркорова
Фото: https://www.instagram.com/p/BziG580ALno/

Ставшие 13 сентября мужем и женой Ксения Собчак и Константин Богомолов показали гостям первый брачный танец. Исполнителем песни для столь волнительного момента стал Филипп Киркоров – он спел «Снег» (по собственному признанию артиста, именно этот трек является любимым у Ксении Анатольевны).
Во время исполнения невеста тесно прижималась к супругу и улыбалась гостям. В какой-то момент влюбленные поцеловались, чем сорвали аплодисменты друзей и близких.

Сам танец состоялся на небольшой сцене: по краям она была оборудована специальными трубами для концертного дыма. Сзади молодоженов на большом экране шла видеопрезентация, составленная из совместных снимков Ксении и Константина. Завершилось исполнение песни и танца овациями и дождем из конфетти.

Незадолго до торжества Киркоров заявил, что считает Богомолова и Собчак гармоничной парой. Артист пожелал супругам счастья и отметил, что они могут делать на свадьбе, что хотят, ведь это их праздник.

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Тэги:

Константин Богомоловпеснясвадебный танецсвадьба Ксении СобчакснегФилипп Киркоров

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Молодожены Собчак и Богомолов танцевали под «Снег» Киркорова
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