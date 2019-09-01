ЗВЕЗДЫ

1 сентября Киркоров вывел детей в свет в нарядах от Dolce & Gabbana

Певец сводил ребят на мультфильм.

1 сентября Киркоров вывел детей в свет в нарядах от Dolce & Gabbana
Киркоров провел с детьми королевские каникулы. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наследникам певца Филиппа Киркорова — Мартину и Алле-Виктории — уже по семь лет, так что школа их уже заждалась. Так как 1 сентября в 2019 году выпало на воскресенье, то 52-летний артист отвел детей в кино на мультфильм «Королевские каникулы», а на следующий день он поведет их в школу.

«Королевские каникулы окончены!» — написал Филипп Бедросович, отметив, что название премьеры весьма символично.

Еще бы, у детей поп-звезды лето выдалось более чем шикарным. Брат и сестра путешествовали с отцом по Европе, играли в гольф, катались на американских горках, кормили крокодила курицей, стреляли из ружья, в общем, развлекались на полную катушку.

Напомним, дочь Киркорова была переведена из подготовительного класса в первый еще в прошлом году, так как оказалась очень способной, а сыну только предстоит учебная страда, правда, в частной школе. На фото с кинопоказа, которое певец выложил в Instagram, его наследники одеты в бренд Dolce & Gabbana, сам киносеанс прошел в Барвихе.

А как вы провели выходной 1 сентября?

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1 сентября Киркоров вывел детей в свет в нарядах от Dolce & Gabbana
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