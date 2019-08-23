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Киркоров с сыном покормил крокодила в Ялте курицей

Из Крыма музыкант отправляется прямиком в Сочи - на «Новую волну».

Киркоров с сыном покормил крокодила в Ялте курицей
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

На своей странице в Instagram певец рассказал, как хорошо провел время в Ялте с детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Филипп посетил с наследниками «Парк миниатюр» в Бахчисарае, а также Крокодиляриум, где вместе с детьми покормил крокодила.

На странице шоу в Instagram появилось видео, на котором отважный Филипп, насадив сырую курицу на палку, просовывает угощение в помещение, где содержится рептилия. И после того, как курица исчезает в огромной пасти, с трудом вытаскивает палку из крокодильих зубов.

Весь эпизод Филипп пытается призвать Мартина присоединиться к кормлению, но мальчик долго не решается. Затем, правда, без энтузиазма, он присоединяется к отцу.

Напомним, под конец гастрольного тура Филипп дал концерт в Ялте и Евпатории, а затем из Симферополя вместе с детьми отправился в Сочи, где 24 августа стартует музыкальный фестиваль «Новая волна».

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Киркоров с сыном покормил крокодила в Ялте курицей
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