У дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник

Певец Филипп Киркоров в сторис своего Instagram рассказал, что у его дочери Аллы-Виктории появилась первая школьная любовь. На кадрах девочка заявляет отцу, что в нее влюбился мальчик по имени Федя. «У нас первая любовь. Гуд. Вери гуд. Оказалось, что парень подарил своей однокласснице линейку, на которой написано «Алла».

«И ты влюбилась в Федю?» — спросил свою дочь поп-король отечественной эстрады. «Нет, он дурачок», — заявила девочка. «Как дурачок?» — продолжил свои расспросы Филипп Киркоров. «Он дергает всех за косы и дерется», — пояснила девочка.

Отметим, что в этом году Филипп Киркоров не собирался отдавать свою дочь Аллу-Викторию в первый класс. Однако его вызвали педагоги и сказали, что девочка необычайно талантлива, поэтому ей уже пора грызть гранит науки. В итоге Киркоров возражать не стал, но отметил, что из-за этого казуса у ребенка не было первого сентября и линейки, как у всех ее одноклассников.

Добавим, что в этом году в сентябре впервые в школу пойдет его сын Мартин. Педагоги не рекомендовали, чтобы дети Киркорова учились в одном классе. Как они отмечали, девочка бы подавляла своего брата и у него бы мог выработаться комплекс неполноценности.