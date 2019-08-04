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Киркоров показал, как отдыхает во Франции с детьми

В Instagram певец разместил видео вечерней программы в клубе.

Киркоров показал, как отдыхает во Франции с детьми
Филипп Киркоров/globallookpress.com

Филипп Киркоров отдыхает с детьми на Лазурном побережье. Мартин и Алла-Виктория везде сопровождают короля российской эстрады. Не отпускает он своих отпрысков от себя даже в ночном клубе.

В сторис своего блога певец разместил видео, где он вместе с детьми отдыхает в Le Quai – одном из самых дорогих увеселительных заведений в Сан-Тропе. Клуб располагается на Лазурном берегу и отличается прекрасными видами на дорогие яхты. Заведение достаточно популярно у селебрити благодаря качественным шоу и изысканному меню. Одно из самых любимых блюд у местной публики – это суши с фуагра.

Киркоров с детьми. Фото
Киркоров с детьми/скриншот видео из instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Судя по видео Киркорова, в клубе как раз показывали развлекательную программу для взрослых.

Шоу-программа. Фото
Шоу-программа/скриншот из видео instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Но похоже, что детей, привыкших к миру шоу-бизнеса, происходящее мало смущало.

Мартин Киркоров. Фото
Мартин Киркоров/скриншот из видео instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Напомним, ранее король поп-музыки сходил с сыном и дочерью во французский парк аттракционов, где с нескрываемым удовольствием прокатился на американских горках.

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Киркоров показал, как отдыхает во Франции с детьми
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