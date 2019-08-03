Немного экстрима: Киркоров с детьми прокатился на американских горках

Король российской эстрады отдохнул на Лазурном побережье вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией.

Филипп Киркоров – большой любитель аттракционов. Еще до рождения детей его не раз замечали в экстрим-парках. Сейчас знаменитость с удовольствием передала эту любовь своим детям.

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В своей сторис Филипп разместил видео, как он отдыхает с отпрысками в луна-парке Azur Park во Франции. Вначале они прокатились на американских горках, мужчина в этот момент буквально визжал от восторга, а Алла-Виктория кричала: «Папа, держи телефон крепче!»

Потом певец отправился с дочерью к аттракциону со специальной компьютерной программой, которая имитирует естественный процесс создания портрета. На протяжении всего рисования музыкант восторженно повторял: «Чудо! Чудо!» Дочка это заметила, засмеялась и сказала в камеру: «Папа все время говорит «чудо»!»

В результате получилась весьма реалистичная картина в графическом стиле.

А вот Мартин, как настоящий спортсмен, предпочел очень брутальное развлечение, постреляв в тире из индейского лука.