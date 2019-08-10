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Киркоров приобщил детей к элитным видам спорта

Мартин и Алла-Виктория научились играть в гольф и заниматься серфингом.

Киркоров приобщил детей к элитным видам спорта
Киркоров с детьми /globallookpress.com

52-летний король российской эстрады Филипп Киркоров проводит отпуск со своими 7-летними детьми. Только в августе певец успел побывать с отпрысками сразу в двух государствах. Несколько дней он провел во Франции на Лазурном берегу и сейчас перелетел на личном самолете на Крит.

Здесь его сын Мартин успел принять участие в местном футбольном матче. Мальчик растет очень спортивным, занимаясь сразу несколькими видами спорта. Но самые любимые для него – это как раз футбол и восточные единоборства.

На Крите Филипп Киркоров также попытался приобщить детей к новым видам спорта. Они научились мастерски кататься на водной доске и стали брать уроки гольфа. Первая игра закончилась вничью: 13 х 13.

Первая игра в гольф
Первая игра в гольф/скриншот видео instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Отметим, что дочь Киркорова Алла-Виктория растет очень боевой девочкой и ни в чем не уступает Мартину. В парке сан-Тропе, где они недавно развлекались, девочка выбирала самые экстремальные аттракционы: она прокатилась с отцом на американских горках, оторвала ноги от земли в «Центрифуге» и полетала на карусели в костюме Бэтмена.

Мартин Киркоров. Фото
Мартин Киркоров/скриншот видео instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
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Киркоров приобщил детей к элитным видам спорта
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