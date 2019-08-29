Дети Киркорова научились стрелять из ружья

Как и предыдущие пять ночей, после окончания концерта все гости и участники конкурса отправились на вечеринку. В этот раз она называлось «Лето не кончается!», и его хедлайнерами были Елена Темникова и Александр Ревва. А на входе всех приглашали в импровизированный тир, где стреляя по жестяным банкам, можно было выиграть мягкие игрушки.

Когда в полночь на пороге появился Филипп Киркоров с Мартином и Аллой-Викторией, детей сразу привлекла эта забава. Филипп попросил научить его наследников метко стрелять, что инструкторы выполнили с большим рвением. Ребятам подробно объяснили, как правильно целиться, какой глаз при этом прикрывать и прочие тонкости обращения с оружием.

Звездный папа в это дело не вмешивался, но внимательно наблюдал за процессом и не забывал хвалить детей за меткость. Когда Мартин практически с первого выстрела начать сбивать мишени одну за другой, Филипп только восторженно восклицал: «Мартин! Мартин! Какой же ты молодец! Ты поставил рекорд!»

Потом за ружье взялась Алла-Виктория, но ее почему-то больше привлекали не жестяные банки и надутые шарики, а живые мишени в виде фотографов, в сторону которых она как бы ненароком все время поворачивала ствол. После того, как пульки пару раз достигли цели, фотографы предпочли разойтись, шутливо переговариваясь: «На что только не пойдешь ради Киркоровых, даже на линии огня окажешься! Ну, если что, зато посмертная компенсация будет достойной!»

Когда после завершения стрельбы детям предложили выбрать подарки, Мартин скромно взял самого маленького мишку, и сколько ему ни предлагали поменять его на большого, либо на футбольного Забиваку — ни в какую не соглашался. Алла-Виктория же выбрала себе розового мишку побольше.

А вы любите ходить в тир?