Звездные истории

Дети Киркорова научились стрелять из ружья

Такую забаву Алле-Виктории и Мартину устроил любящий папа Филипп Киркоров на финальной вечеринке конкурса «Новая волна».

Дети Киркорова научились стрелять из ружья
Филипп Киркоров с детьми. Фото Лики Брагиной

Как и предыдущие пять ночей, после окончания концерта все гости и участники конкурса отправились на вечеринку. В этот раз она называлось «Лето не кончается!», и его хедлайнерами были Елена Темникова и Александр Ревва. А на входе всех приглашали в импровизированный тир, где стреляя по жестяным банкам, можно было выиграть мягкие игрушки.

Когда в полночь на пороге появился Филипп Киркоров с Мартином и Аллой-Викторией, детей сразу привлекла эта забава. Филипп попросил научить его наследников метко стрелять, что инструкторы выполнили с большим рвением. Ребятам подробно объяснили, как правильно целиться, какой глаз при этом прикрывать и прочие тонкости обращения с оружием.

Филипп Киркоров с детьми. Фото Лики Брагиной
Филипп Киркоров с детьми. Фото Лики Брагиной

Звездный папа в это дело не вмешивался, но внимательно наблюдал за процессом и не забывал хвалить детей за меткость. Когда Мартин практически с первого выстрела начать сбивать мишени одну за другой, Филипп только восторженно восклицал: «Мартин! Мартин! Какой же ты молодец! Ты поставил рекорд!»

Потом за ружье взялась Алла-Виктория, но ее почему-то больше привлекали не жестяные банки и надутые шарики, а живые мишени в виде фотографов, в сторону которых она как бы ненароком все время поворачивала ствол. После того, как пульки пару раз достигли цели, фотографы предпочли разойтись, шутливо переговариваясь: «На что только не пойдешь ради Киркоровых, даже на линии огня окажешься! Ну, если что, зато посмертная компенсация будет достойной!»

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с наградами. Фото Лики Брагиной
Мартин и Алла-Виктория Киркоровы с наградами. Фото Лики Брагиной

Когда после завершения стрельбы детям предложили выбрать подарки, Мартин скромно взял самого маленького мишку, и сколько ему ни предлагали поменять его на большого, либо на футбольного Забиваку — ни в какую не соглашался. Алла-Виктория же выбрала себе розового мишку побольше.

А вы любите ходить в тир?

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Дети Киркорова научились стрелять из ружья
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