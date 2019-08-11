Сестра Топалова раскрыла новые подробности подготовки к свадьбе брата

Одним из самых обсуждаемых событий нынешнего лета стала свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Красивая церемония состоялась в Италии на роскошной вилле. Торжество объединило примерно 50 человек.

На подготовку к празднику у пары было крайне мало времени – около полутора месяцев. Чтобы устроить по-настоящему красивую свадьбу, Топалов и Тодоренко обратились к профессионалу, сестре исполнителя Алине. Пару лет назад родственница певца открыла агентство по организации свадеб и успела заработать хорошую репутацию.

Недавно Алина рассказала о некоторых деталях подготовки к празднику, о которых поклонники звездной пары ранее не знали. По словам организатора церемонии, Тодоренко оказалась совсем нетребовательной невестой. Во время обсуждения будущей свадьбы экс-ведущая «Орла и решки» предлагала множество ярких идей, каждую из которых сотрудникам агентства хотелось реализовать.

Несколько сюрпризов преподнес Алине брат. Он сразу заявил, что свадебные мечты Регины должны обязательно сбыться. Все сложные вопросы Топалов взял на себя, освободив от суеты и переживаний возлюбленную.

«Влад в процессе подготовки пару раз даже тронул до слез. Все прошло под эгидой его слов: «Все свадебные мечты Регины должны сбыться… она должна только порхать и получать от процесса удовольствие, все сложные вопросы — строго ко мне!» — цитирует «СтарХит» Алину Топалову.

Добавим, сейчас сестра певца ждет ребенка. Уже через несколько недель она станет мамой. При этом Алина не отказалась от своей работы и продолжает трудиться в прежнем ритме. После рождения малыша она не собирается засиживаться в декрете. Сестра Влада Топалова уверена, что сумеет совместить работу и семью.

А вам понравились снимки со свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко?