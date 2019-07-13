Тодоренко и Топалов сняли фильм об их свадьбе в Италии

Красивая церемония в роскошной вилле сопровождалась чередой проблем. За два дня до торжества жених потерял костюм, а невеста порвала платье.

Регина Тодоренко опубликовала получасовой фильм о подготовке к свадьбе в Сорренто. Вместе с Владом Топаловым и около 50 гостей они разместились в вилле Astor, где писалась конституция Италии. Утро ведущей началось в 6:00, тогда как жених спал до 10:00. Невеста не успевала подготовиться – ей нужно было не только накраситься и одеться, но также побрить ноги.

Для торжества Тодоренко подготовила два платья. Одно со шлейфом, другое – в стиле Джульетты. «Дизайнеры специально сшили его для меня, даже бирка с моим именем есть. Они посмотрели на меня и сказали: «Да это же Джульетта!» — вспомнила телеведущая.

На вопросы Регина Тодоренко отвечала с присущим ей чувством юмора. Звезда призналась, что заставить на себе жениться мужчину нелегко. «Для этого мне пришлось забеременеть!» — засмеялась ведущая. Когда у невесты спросили, почему она выбрала Влада Топалова, та отшутилась: «Потому что он родился в один день с моим папой!»

«Раньше я думала, зачем эта шикарная свадьба, это хвастовство. Но потом я поняла, что это – шанс собрать всех родственников и друзей вместе, познакомить. Это слияние двух семей, двух кланов», — призналась Регина Тодоренко.

Сказочная свадьба не обошлась без проблем. Накануне церемонии Влад Топалов потерял чемодан с костюмом, и ему пришлось выкручиваться. Прямо перед выходом к гостям Регина Тодоренко обнаружила, что порвала свадебное платье. Кусочек вышивки едва держался на наряде. Мама ведущей пришла на помощь и залатала платье.

Регина Тодоренко надеялась своей свадебной речью довести жениха до слез, но в итоге чуть не заплакала сама. Когда Влад Топалов спел для любимой песню, та не выдержала и поцеловала певца сквозь слезы. Также на сцене оказались папа Регины и папа Влада – оба пели песни для гостей.