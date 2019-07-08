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Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей

Шикарное торжество прошло на юге Италии в городе Сорренто.

Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей
Влад Топалов серьезно потратился на свадьбу с Тодоренко/globallookpress.com

Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей. Напомним, что пара официально поженилась чуть меньше года назад. Однако из-за беременности и последующих родов жены официальное торжество было отложено. Сейчас же звёздная пара наконец смогла отметить радостное событие. Кольцами они обменялись на юге Италии в городе Сорренто.

Как рассказали в окружении знаменитостей, свадьба влетела в копеечку звездной паре. Они жили несколько дней на трехэтажной вилле. В ней шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Только аренда этих помещений обошлась влюбленным в 4,5 миллиона рублей.

На столе во время торжества были изысканные блюда, которые готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал гостей равиоли, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тар-таром. На еду было потрачено около миллиона рублей.

Дорого обошлось Регине Тодоренко и свадебное платье. Пышный белый наряд с глубоким вырезом стоил 750 тысяч рублей. Певец появился на торжестве в классическом костюме. Кстати, оформлением зала и другими свадебными хлопотами занималась сестра музыканта Алина. У нее, как известно, свое агентство по организации праздников. Минимальная цена за праздник составляет полмиллиона рублей, сообщает «СтарХит».

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Влад ТопаловИталияРегина ТодоренкоРегина Тодоренко и Влад ТопаловСорренто

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Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей
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