Топалов и Тодоренко опубликовали свадебные признания друг другу

Влад Топалов и Регина Тодоренко продолжают делиться подробностями своей роскошной свадьбы в Италии. Молодожены пригласили 50 гостей и обосновались на вилле Astor в Сорренто. Топалов влюбился в историческое здание, где писали Конституцию Италии. Он сравнил виллу с Лувром и Зимним дворцом.

«Самое главное — всё дико строго и аристократично! Нет вот этих понтов и безвкусицы, когда всё в золоте и прочем… Заходя в такой дом ты понимаешь: да, эта страна давно стала богатой, им не нужно всё засыпать бриллиантами», — восхитился Влад Топалов.

На берегу моря жених и невеста обвенчались. Все торжество проходило в светлых тонах, а гости пришли в белых нарядах. Перед тем, как обменяться кольцами, Влад Топалов и Регина Тодоренко обменялись свадебными речами. Экс-ведущая «Орла и решки» вспоминала свои путешествия в поисках любви, а певец клялся в верности.

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