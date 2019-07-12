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Топалов и Тодоренко опубликовали свадебные признания друг другу

Экс-ведущая «Орла и решки» призналась жениху, что объездила весь мир в поисках любви.

Топалов и Тодоренко опубликовали свадебные признания друг другу
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Влад Топалов и Регина Тодоренко продолжают делиться подробностями своей роскошной свадьбы в Италии. Молодожены пригласили 50 гостей и обосновались на вилле Astor в Сорренто. Топалов влюбился в историческое здание, где писали Конституцию Италии. Он сравнил виллу с Лувром и Зимним дворцом.

«Самое главное — всё дико строго и аристократично! Нет вот этих понтов и безвкусицы, когда всё в золоте и прочем… Заходя в такой дом ты понимаешь: да, эта страна давно стала богатой, им не нужно всё засыпать бриллиантами», — восхитился Влад Топалов.

На берегу моря жених и невеста обвенчались. Все торжество проходило в светлых тонах, а гости пришли в белых нарядах. Перед тем, как обменяться кольцами, Влад Топалов и Регина Тодоренко обменялись свадебными речами. Экс-ведущая «Орла и решки» вспоминала свои путешествия в поисках любви, а певец клялся в верности.

«Я облетела весь земной шар несколько раз в поисках настоящей любви. И поняла, что координаты моей любви находятся здесь, в тебе. Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя, один все-таки есть, но он как раз от тебя», — призналась Регина Тодоренко.

«Я обещаю всегда быть рядом с тобой. Каждый день стараться быть лучше для тебя и не забывать говорить: «Я тебя люблю» просто так», — сказал Влад Топалов.

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ИталияРегина Тодоренко и Влад Топаловсвадьба

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Топалов и Тодоренко опубликовали свадебные признания друг другу
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