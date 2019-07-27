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Влад Топалов поздравил сестру со свадьбой

Алина вышла замуж за эстонца.

Влад Топалов поздравил сестру со свадьбой
Влад Топалов. Фото: globallookpress

Прошло несколько недель с момента свадьбы Влада Топалова и Регины Тодоренко. Роскошная церемония прошла на побережье Сорренто в особняке, где писали Конституцию Италии. Мероприятие организовала Алина, сестра Влада Топалова. Девушка владеет event-агентством, поэтому с радостью помогла молодоженам.

Сразу после свадьбы брата Алина Топалова заявила, что уходит в декрет. Девушка беременна и собиралась сыграть свадьбу. Женихом стал эстонский бизнесмен Томас Несон. В конце июля состоялась свадьба Алины, на которую приехал её звездный брат.

«Моя ласточка! Поздравляю, красотка! Счастливая! Твои глаза полны любви, радости и тепла!» — написал Влад Топалов в Instagram.

Церемония проходила в одном из ЗАГСов Эстонии. Певец пытался вести прямой репортаж, но быстро признался, что из-за избытка чувств не может достойно комментировать происходящее. Для свадьбы Алина выбрала платье-сорочку в пол, которое не скрывало округлившийся живот.

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Алина ТопаловабеременностьВлад Топаловсвадьба

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Влад Топалов поздравил сестру со свадьбой
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