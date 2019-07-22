«Хочется назад»: Топалов предался воспоминаниям о свадьбе с Тодоренко

В Москве прогремел концерт американской группы Metallica. Музыканты выступили на стадионе «Лужники». Им удалось удивить фанатов — они исполнили песню на русском языке, выбрав композицию «Группа крови» «Кино».

Среди гостей в «Лужниках» был Влад Топалов. Концерт пришелся на выходной день, который он обычно проводит с семьей – супругой Региной Тодоренко и сыном. Но ради Metallica Топалов оставил жену дома с ребенком.

О своих впечатлениях от выступления американской группы Влад накануне написал в блоге.

«После вчерашнего концерта Металлики сегодня хочется лежать, желательно в прохладном месте, тихо, молчать и думать о хорошем», — высказался в Instagram супруг экс-ведущей «Орла и решки».

Позитивные мысли вновь унесли Топалова в уютную итальянскую виллу, где недавно состоялась свадьба. Регина и Влад устроили красивую церемонию, пригласив порядка 50 гостей. При этом расписались они задолго до пышного торжества.

До церемонии в Италии Топалов был уверен, что красивый праздник в честь бракосочетания нужен больше женщине. Но после состоявшейся свадьбы исполнитель изменил свое мнение.

«Как же хочется назад. Я бы никогда не подумал, что скажу это, но я дико скучаю. Думал, что это праздник для женщины! Оказалось, я сильно ошибался! Было невероятно!», — отметил Топалов.

Напомним, в прошлом году Регина и Влад впервые стали родителями. Мальчик появился на свет 5 декабря в одной из столичных клиник.