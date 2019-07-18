«Несколько раз хотели развестись»: Тодоренко рассказала о конфликтах с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что уже несколько раз за последние полгода подумывала о том, чтобы развестись с музыкантом Владом Топаловым. Порой, как она сказала, в их отношениях кипят итальянские страсти. При этом телеведущая заявила, что у нее есть формула, которой она придерживается в семейных отношениях. Путь ей всегда указывает мужчина, а она просто собирает рюкзак для них двоих в это путешествие.

Между тем супруг телеведущей Влад Топалов заявил, что любая семья строится, в первую очередь, на доверии и уважении ее членов. Кроме того, он считает, что нужно слышать своего близкого человека, находить компромиссы и всегда идти навстречу друг другу. При этом музыкант считает, что только через пять лет можно будет рассуждать о том, удалось создать им крепкую семью с женой или нет.

Добавим, что Регина Тодоренко не считает себя идеальной супругой. Она очень благодарна своему мужу, который нанял людей, помогающих ей с ведением семейных дел и воспитанием их совместного с Топаловым ребенка, сообщает портал ok-magazine.ru.

Отметим, что недавно Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли шикарную свадьбу в итальянском городке Сорренто. На торжестве присутствовали их самые близкие люди.