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Шепелев дал полезные советы тем, кто путешествует с детьми

Телеведущий придерживается пяти правил, когда собирается с наследником в поездку.

Шепелев дал полезные советы тем, кто путешествует с детьми
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев старается оберегать личную жизнь. Последние четыре года он сам воспитывает сына Платона, так как его возлюбленная Жанна Фриске так и не смогла победить рак. Не так давно ведущий признался, что они с певицей планировали сыграть свадьбу в 2014 году после ее дня рождения, но ей стало хуже, поэтому торжество так и не состоялось. Сейчас Шепелев успешно совмещает работу и заботу и сыне.

Последние недели телеведущий провел с наследником в Италии. Он не скрывал, что ему нравятся местные пейзажи и кухня. Во время отдыха Дмитрий стал более откровенен с поклонниками. Он рассказал, что любит путешествовать с сыном и что не так давно купил ему телефон, но установил на нем ограничения. Мужчина не хочет, чтобы Платон стал зависим от гаджетов.

11 июля Шепелев сообщил, что они с наследником собрались совершить еще один перелет. В связи с этим телеведущий решил поделиться правилами, которые соблюдает, когда едет куда-то с ребенком.

«1. Никакого молока ни до ни во время полета. И сразу Правило номер 2. Всегда-всегда пакет под рукой. Думаю, могу не объяснять. Правило номер 3. В полет я всегда собираю для сына рюкзак, который он несет сам. В нём новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полёте. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полёта проходят незаметно», — рассказал он. Также Дмитрий отметил, что в полете разрешает сыну пользоваться гаджетами, но ребенку можно посмотреть лишь один длинный мультик.

Завершает топ-5 привычка сохранять спокойствие, даже если в аэропорту жуткие очереди, на улице жара, ребенок капризничает и все идет не так.

Со всеми правилами мужчины согласилась Светлана Лобода, которая сейчас тоже отдыхает со своими детьми. Поклонники в свою очередь назвали Шепелева идеальным папой. Многие отметили, что у него оптимальные правила для поездок с ребенком. Напомним, что по словам коллег телеведущего, он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой есть дочь Лада. По некоторым данным, девушка проводит отпуск вместе с Дмитрием.

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Шепелев дал полезные советы тем, кто путешествует с детьми
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