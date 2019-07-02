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Дмитрию Шепелеву все же удалось отснять шоу с Алибасовым

Продюсер заставил понервничать телевизионщиков.

Дмитрию Шепелеву все же удалось отснять шоу с Алибасовым
Дмитрий Шепелев смог снять Алибасова в своем шоу. Фото: globallookpress.com

Накануне вокруг Бари Алибасова разгорелся очередной скандал. Сообщалось, что продюсер так и не появился на шоу «На самом деле», где его ждала проверка на детекторе лжи. На обвинения в срыве съемок программы артист отреагировал резко, пообещав подать в суд на Первый канал за «наглое вранье».

По данным осведомленного источника, Дмитрию Шепелеву все же удалось отснять программу с Бари Каримовичем. Действительно, создатель группы «На-На» заставил телевизионщиков понервничать. Он отказался общаться с ведущим и гостями шоу, отменив свой приезд в самый последний момент. Но в итоге продюсер все же явился в студию «На самом деле».

«В итоге сняли за один раз аж две программы. Дискуссия получилась ожесточенной», — сообщил инсайдер.

Как отмечает «Собеседник», болезнь не прошла для продюсера бесследно. На съемках он появился осунувшимся и уставшим, совсем не таким оптимистичным, каким его привыкли видеть поклонники.

Как сообщал ранее портал teleprogramma.pro, Алибасов настаивает на том, что его отравление «Кротом» вовсе не было инсценировкой для привлечения внимания. Бари Каримович предоставил журналистам медицинские документы, подтверждающие его слова, а впоследствии напомнил, что свидетелями его лечения стал весь персонал НИИ Склифосовского, куда его привезли с ожогами пищевода.

Бари Алибасов снялся в шоу Шепелева. Фото: globallookpress.com
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Дмитрию Шепелеву все же удалось отснять шоу с Алибасовым
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