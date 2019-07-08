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Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

8 июля певице исполнилось бы 45 лет.

Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
Шепелев не успеть взять в жены Фриске/globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев в книге «Жанна» объяснил, почему не взял в жены Жанну Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году. По его словам, они просто не успели зарегистрировать отношения, но собирались это сделать после дня рождения Жанны Фриске в 2014 году. Ей в тот день исполнилось сорок лет. Он подарил Жанне обручальное кольцо из белого золота. Как отметил телеведущий, вскоре после дня рождения певице стало хуже.

Жанна Фриске мужественно боролась с болезнью/globallookpress.com

В книге «Жанна» он также вспомнил последний день рождения Жанны Фриске. Тогда, ранним утром 8 июля 2014 года, он вошел в спальню к певице и встал на одно колено. Он начал говорить сбивчиво и путано. В итоге они вместе рассмеялись и он попросил Жанну разрешения начать речь сначала.

Фриске кокетливо ответила, что должна подумать. При этом в этот же день после его красивой речи звезда сказала, что согласна стать женой Шепелева.

Телеведущий также отметил, что последний день рождения певицы они с Жанной праздновали в латвийской Юрмале. Исполнительница как раз прошла курс лечения и ей стало лучше. Как сказал телеведущий, он везде сопровождал Жанну Фриске. Ездил с ней по заграничным докторам, связывался со светилами медицины. Они вместе искали эффективные методы борьбы со смертельной болезнью.

Шепелев отметил, что именно Жанна Фриске нашла нужные слова, чтобы они поняли, как жить дальше. При этом телеведущий подчеркнул, что певице было страшно. Уходить из жизни она не хотела, сообщает «Комсомольская правда».

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день рожденияДмитрий ШепелевЖанна Фриске

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Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске
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