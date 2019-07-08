Лобода организовала фотосессию с подросшими дочками

Светлана Лобода тщательно оберегает свою личную жизнь от общественности. Она не только строит карьеру певицы, но и воспитывает двоих детей. Дочку Евангелину она родила от бывшего гражданского супруга Андрея Царя. Сейчас девочке уже восемь лет. Она занимается вокалом, хорошо танцует и не так давно пыталась выпросить у мамы в подарок маленькую обезъянку. Отца младшей дочки Тильды артистка скрывает. 24 мая крохе исполнился годик.

В последнее время Лобода много путешествует. Она успела отдохнуть в Греции и погулять на свадьбе сестры в Киеве. На снимках рядом с ней то и дело можно увидеть Евангелину. По словам самой певице, путешествовать с наследницей ей очень нравится, так как девочка ее многому учит. Поклонники негодовали из-за того, что о младшей дочери Светлана ни разу не упомянула за время отпуска. Они даже стали волноваться, но зря.

В День любви, семьи и верности Лобода поделилась снимком с наследницами. В кадре она запечатлена в джинсовых мини-шортах и белой рубашке. Рядом с ней стоит Евангелина в белом легком платье. А на руках у артистки разместилась малышка Тильда в цветном костюмчике. Она с интересом разглядывала украшения мамы, когда велась фотосъемка. Похоже, что фотосессию с детьми Светлана устроила буквально на днях.

Поклонники восхитились снимком. Они были рады видеть младшую наследницу звезды, у которой уже волосы отрасли почти по плечи. «Ох, какая маленькая булочка.. С праздником вас!», «Тиля толстопопик такой », «Ева любит сестру очень, вот как держит, не пускает никуда», «Какая плюшечка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что, по слухам, Лобода встречается с немецким певцом Тиллем Линдеманном. Поклонники уверены, что он и является отцом младшей дочки звезды.