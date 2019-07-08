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Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной

Телеведущий с прошлого года живет с 36-летней Екатериной Тулуповой.

Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
Шепелев пока не собирается жениться/globallookpress.com

Друг Дмитрия Шепелева рассказал о новой возлюбленной телеведущего 36-летней Екатерине Тулуповой. По словам мужчины, пара живет вместе с прошлого года. Екатерина по профессии дизайнер. У не есть дочь Лада от предыдущих отношений. Ребенок примерно одного возраста с сыном Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году. Любопытно, что дети очень сдружились, а их родители завели одинаковых собак породы ши-тцу.

Шепелев пока не собирается жениться на Тулуповой/globallookpress.com

По словам друга Шепелева, жениться на Екатерине Тулуповой телеведущий в ближайшее время не планирует. Паре просто хорошо вместе. К примеру, отпуск влюбленные проводят сейчас вместе в Италии.

Также друг Шепелева сообщил, что телеведущий все свободное время старается уделить сыну Платону. По некоторым вопросам в воспитании ребенка он даже консультировался с психологами. Сам Шепелев не так давно рассказывал, что купил ребенку телефон. Правда, он поставил ограничения, чтобы сын не сидел все время в телефоне за просмотром мультфильмов.

Кроме того, стало известно, что в скором времени Дмитрий Шепелев запустит свой интернет-проект. Он собирается обсуждать с пользователями «детские вопросы» — как правильно воспитывать сыновей и дочерей, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Дмитрий ШепелевЕкатерина ТулуповаЖанна ФрискеИталияПлатон Шепелев

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Коллега Шепелева рассказал о его новой возлюбленной
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