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Строгий папа: Шепелев установил ограничения на телефоне сына

Телеведущий опасается, что мальчик станет станет «зомбирован» этим устройством, поэтому попросил совета у поклонников.

Строгий папа: Шепелев установил ограничения на телефоне сына
Дмитрий Шепелев. фото: instagram.com/dmitryshepelev/

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с Жанной Фриске, но так и не стал ее законным мужем. Четыре года назад певица скончалась. Теперь телеведущий воспитывает их общего сына Платона. Многие восхищаются Дмитрием, который один воспитывает шестилетнего наследника и строит карьеру на телевидении. Уже не первый год мужчина ведет ток-шоу «На самом деле», выводя на чистую воду лжецов.

Недавно Дмитрий отправился в Италию с сыном и собакой Лу. Телеведущий любит проводить время в Европе. Ему нравится местная еда и пейзажи. «Здесь утро начинается без звонка будильника. На завтрак омлет цвета солнца, черешня и кофе. Пение птиц и ласковый ветер, гуляющий между холмов. Здесь всё окружающее противится напряжению», — рассказал на днях Шепелев, искупавшись в бассейне.

В последнее время он стал более открытым с поклонниками. Телеведущий рассказывает истории из детства, а теперь признался, что купил сыну телефон. Однако вскоре молодой папа столкнулся с проблемами.

«Думаю, вы понимаете как это трогательно: входящий звонок, а на экране самое родное имя. Он молниеносно, интуитивно освоил даже те функции, о существовании которых я не подозревал», — поделился он.

Дмитрий признался, что не хочет, чтобы его наследник стал зависим от гаджета, поэтому прибегнул к хитрости. По его словам, он установил блокировку. Теперь смартфон работает в полном режиме 20 минут в день. В остальное время ребенку доступны лишь аудио-книги и звонки. Однако мужчина обнаружил, что Платон все равно сидит в телефоне, разглядывая такие приложения, как «часы» и «погода». Он уверен, что скоро мальчик обойдет все его ограничения, поэтому попросил совета у поклонников.

«Вообще, я считаю, что гаджеты это круто, но в меру, как сладкое или мультфильмы. Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей для которых гаджет — единственное лекарство от скуки и плохого аппетита», — объяснил Дмитрий.

Он искренне надеется, что у его сына не включится мобильный «зомби-режим». Пока за неделю отпуска ребенок о телефоне не вспомнил.

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Дмитрий Шепелевзвездные деиПлатон Шепелев

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Строгий папа: Шепелев установил ограничения на телефоне сына
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