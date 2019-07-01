Итальянские каникулы: Шепелев отправился в отпуск с 6-летним сыном

Дмитрий Шепелев ведет ток-шоу «На самом деле». Многие восхищаются телеведущим, который один воспитывает сына Платона. Мальчика родила Жанна Фриске. Вот уже четыре года певицы нет в живых. Она так и не смогла побороть рак мозга. Шепелев заботится об их шестилетнем наследнике и крайне редко делится снимками с ним.

Есть те, кто критикует Шепелева, так как он запрещает родителям Фриске видеться с внуком. Сам телеведущий утверждает, что на это у него есть веские причины.

Летом многие звезды отправляются в отпуск. Дмитрий тоже решил развеяться и на днях покинул Москву. С собой он взял любимую собаку Лу. Мужчина был вынужден признаться, что так и не приучил ее сидеть в переноске, поэтому в самолете он держал ее у себя на коленках.

Вскоре Шепелев поделился снимками из Италии. Он восхитился местной архитектурой, но больше всего телеведущего поразила местная еда.

«Тут даже объяснять не нужно, вы и так знаете. Только я никогда не думал, что обычный запах спелых помидор, цвет трав, даже только свежее мясо могут сделать счастливым. Насколько оказывается важна эта простота, насколько в этой крестьянской простоте — величие», — рассказал о впечатлениях Дмитрий.

Сын тоже путешествует вместе с ним. Он опубликовал трогательный снимок, на котором видно, как малыш держит папу за руку, когда они сидят в машине. По всей видимости, их путешествие только началось. Поклонники были рады таким новостям. Им редко удается увидеть подобные снимки. Они уверены, что Шепелев хорошо отдохнет в отпуске, а также подарит наследнику незабываемый впечатления. Ранее он рассказывал, что даже завтрак сам готовит для сына.