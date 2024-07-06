«Модница недели» среди звездных мам: эффектная Алсу в белом, «помятая» Брутян в жемчужном, Самойлова в мантии и платье с заломами

Сегодня под нашим модным прицелом — звезды, которым удается совмещать материнство и самореализацию. У одной героини подборки четверо детей, у двоих — по трое, и еще у одной — двое, а одна успела стать мамой пока лишь однажды.

Оценила наряды знаменитых мамочек, в которых они пришли на Премию «Мама года», эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.

Наталья Подольская: промахнулась с украшениями

Певица Наталья Подольская — мама двух чудесных мальчиков. На Премии звезда появилась в топе и юбке с абстрактным принтом. Образ смелый. И если у вас нет стилиста, лучше его не повторять.