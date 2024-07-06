«Модница недели» среди звездных мам: эффектная Алсу в белом, «помятая» Брутян в жемчужном, Самойлова в мантии и платье с заломами

Сегодня под нашим модным прицелом — звезды, которым удается совмещать материнство и самореализацию. У одной героини подборки четверо детей, у двоих — по трое, и еще у одной — двое, а одна успела стать мамой пока лишь однажды.
Оценила наряды знаменитых мамочек, в которых они пришли на Премию «Мама года», эксперт Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер
Наталья Подольская: промахнулась с украшениями
Певица Наталья Подольская — мама двух чудесных мальчиков. На Премии звезда появилась в топе и юбке с абстрактным принтом. Образ смелый. И если у вас нет стилиста, лучше его не повторять.
Наталья Подольская. Фото: пресс-служба
«Сразу хочу сказать «браво». Браво — с точки зрения цветового решения для Натальи Подольской, с точки зрения выбора орнамента. Этот комплект состоит из топа и юбки, в котором сложно соединить два столь разных принта, но Наталье Подольской это удалось. Это смотрится необычно и живо. Босоножки «поддерживают» верх и помогают ему раскрываться. Будь обувь другой, проще, не было бы ощущения проявления такого тонкого вкуса.
А вот украшения очень классичные, было бы хорошо их подобрать в поддержку образа, например, этнические. 9 баллов».
Певица Алсу: эффектная подача
У певицы Алсу Абрамовой, которая сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса с мужем, трое детей. Звезда в последнее время находится на пике интереса, по больше части, из-за казусов в личной жизни, и не пропускает светские мероприятия.
Певица Алсу Абрамова. Фото: пресс-служба
«Что касается украшений в образе Алсу, то как раз здесь мне очень нравится подача. Крупный браслет и серьги.
Очень красивый белый наряд, эффектно подана фигура, выглядит Алсу очень статусно. Именно для премии, для красной дорожки. 10 баллов».
Зепюр Брутян: роскошна, но есть нюанс
Актриса Зепюр Брутян, жена Павла Прилучного, пока успела стать мамой лишь однажды. Но какие ее годы! На Премии Зепюр Брутян появилась в красивом асимметричном топе и брюках палаццо жемчужного оттенка.
Зепюр Брутян. Фото: пресс-служба
«Образ Зепюр Брутян мне очень нравится. Крой наряда прекрасен, но вот с выбором ткани я не согласна. Звезды должны учитывать, что их будут фотографировать, и не допускать, чтобы их наряд мялся, причем в деликатных местах.
И я всегда удивляюсь тому, когда вижу, как звезды такой величины очень «простят» с аксессуарами. Думаю, на Премиях часы не всегда актуальны. Это же не деловое мероприятие, не бизнес-встреча. Можно сделать что-то более интересное, подобрать аксессуары, которые больше подходят для таких праздничных событий. 8 баллов».
Оксана Самойлова: какое-то недоразумение
Мама четверых детей и звезда шоу «Выжить в Дубае» Оксана Самойлова на Премии выглядела, как Снежная королева. От белого платья с мантией веяло прохладой.
Оксана Самойлова. Фото: пресс-служба
«На красивом белом наряде Оксаны Самойловой тоже есть заломы в самом низу. Это какое-то недоразумение. К сожалению, в платье длины макси не видно обуви. Но я уверена, что она очень интересная и трендовая, возможно, даже с некоей «изюминкой». И опять я вижу минимум украшений. 8 баллов».
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Певица Жасмин: стильно и колоритно
Певица Жасмин на Премию пришла с дочкой Маргаритой. Девочка занимается вокалом и, судя по всему, намерена покорять сцену. Певица Жасмин, выводя дочь в свет, очевидно, хочет, чтобы та привыкала к вниманию публики.
Певица Жасмин с дочкой Маргаритой. Фото: пресс-служба
«Певица Жасмин выглядит очень стильно и колоритно. Прическа соответствует наряду. Немного смущает меня выбор обуви. Она не для светского мероприятия, а больше для стиля кэжуал.
Зато у Жасмин классно подобраны аксессуары. 8 баллов».
Подводим итоги
Первое место в нашем модном баттле занимает непревзойденная певица Алсу. Второе место у Натальи Подольской. А вот на третьей ступени модного пьедестала почета — ну, очень тесно! Там разместились Зепюр Брутян, Оксана Самойлова и певица Жасмин.
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