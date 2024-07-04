Боня заявила, что Стоун расстался с Сысоевой после первой серии «Выжить в Дубае»

Виктория Боня участвовала в шоу «Выжить в Дубае», где у нее возникли напряженные отношения с Сашей Стоуном и Надеждой Сысоевой. Блогер начал встречаться с актрисой незадолго до начала съемок. Он признавался, что у них были ссоры, но спортсмен был уверен, что звезда Comedy Woman его понимает и любит. Но на проекте Надя приревновала его к Анне Седоковой. Она стала нелестно высказываться о певице.

А 3 июля стало известно, что Стоуна видели в Москве в компании новой девушки. Появились слухи, что с актрисой он расстался. Сам блогер заверил, что новость о новой девушке — вранье. При этом он не слова ни сказал о Сысоевой.

На ситуацию отреагировала Боня. Она осудила Сашу за поведение на шоу. Более того, светская львица объявила, что он действительно расстался с Надей.

«Я Саше рекомендую посмотреть на все это со стороны, увидеть, как это было некрасиво, увидеть, как он использовал Надю, потому что с Надей они расстались. И расстались они с Надей уже после первой серии, потому что он начал ей предъявлять претензии, что она его поставила в таком свете и что из-за нее теперь его хейтят и ненавидят. Это инсайдерская информация. И Надя сейчас огребает по полной, потому что она доверилась «мужчине», с которым она была рядом. Он кинул ее в тот момент, когда увидел, что он жидко *********», — заявила она.

Напомним, что ранее Седокова также рассказала, что Стоуну нужна была Сысоева только, когда у актрисы были высокие рейтинги. Певица не сомневалась, что он уйдет от Нади.