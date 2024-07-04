Певица Алсу о разводе с Абрамовым: «Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана»

Алсу переживает непростой период жизни. Она в мае решилась подать на развод с Яном Абрамовым. Певица была с ним 18 лет и родила троих детей. Как оказалось, у банкира была связь с Анастасией Решетовой. Сама модель опровергает новости о том, что разрушила чужую семью. Но артистка заверяет, что Решетова врет и даже называет ее девушкой с низким социальным статусом. Пока суд дал два месяца супругам на примирение. Но Алсу намерена это время потратить на урегулирование вопроса с имуществом.

Примечательно, что Алсу теперь регулярно появляется на публике. Она также объявила, что снова плотно займется карьерой. Накануне певица появилась в студии шоу «Русские перцы» на «Русском радио». Она там заговорила о том, что терпела в браке.

«Я терпелива-терпелива, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана. Пар выпустила — и мне хорошо... Я не трусиха, но осторожничаю...» — заявила артистка.

Напомним, что ее старшая дочка Сафина в этом году окончила школу. Ей предстоит поступать в вуз. Скорее всего она поедет учиться за границу. Вторая дочка Микелла окончила 10 класс, а сын Рафаэль — первый.