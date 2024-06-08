«Модница недели»: шикарно-гламурная Лера Кудрявцева против Наташи Королевой в платьице в горошек

На телеканале НТВ идет шоу «ВИА Суперстар!». «Модница недели» смотрит его с особым интересом, «залипая» на нарядах прекрасной половины судейской коллегии проекта. Певица Наташа Королева и телеведущая Лера Кудрявцева от выпуска к выпуску демонстрируют наряды – один эпатажнее другого.

В эфире шоу «ВИА Суперстар!» Наташа Королева и Лера Кудрявцева периодически ссорятся, вступая в словесные перепалки и устраивая настоящие баттлы. Интересно, а кто из двух дам победит в модной битве?

Вместе с экспертом в области моды и культуры Еленой Шериповой разбираем аутфиты и берем на вооружение стильные секреты знаменитостей.

Певице Наташе Королевой, скажем прямо, до звания «иконы стиля» далеко, а может, и никогда. Но образы, которые, судя по всему, звезде предложили стилисты шоу НТВ «ВИА Суперстар!», попали практически в «десятку».

Дерзость и откровенность