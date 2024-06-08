«Модница недели»: шикарно-гламурная Лера Кудрявцева против Наташи Королевой в платьице в горошек

На телеканале НТВ идет шоу «ВИА Суперстар!». «Модница недели» смотрит его с особым интересом, «залипая» на нарядах прекрасной половины судейской коллегии проекта. Певица Наташа Королева и телеведущая Лера Кудрявцева от выпуска к выпуску демонстрируют наряды – один эпатажнее другого.
В эфире шоу «ВИА Суперстар!» Наташа Королева и Лера Кудрявцева периодически ссорятся, вступая в словесные перепалки и устраивая настоящие баттлы. Интересно, а кто из двух дам победит в модной битве?
Вместе с экспертом в области моды и культуры Еленой Шериповой разбираем аутфиты и берем на вооружение стильные секреты знаменитостей.
Наташа Королева
Певице Наташе Королевой, скажем прямо, до звания «иконы стиля» далеко, а может, и никогда. Но образы, которые, судя по всему, звезде предложили стилисты шоу НТВ «ВИА Суперстар!», попали практически в «десятку».
Дерзость и откровенность
Наташа Королева на шоу «ВИА Суперстар!». Фото: НТВ
«Певица Наташа Королева прекрасно знает о таком вечном тренде, как принт «горох», который мгновенно делает образ женственным и милым. Однако Наташа Королева решила поэкспериментировать со стилем и внести в него немного дерзости и откровенности. Для этого Королева выбрала облегающий силуэт и открытый круглый вырез, демонстрирующий соблазнительную зону декольте и слегка оголяющий плечи.
Если говорить о цветовом решении принта, то черно-белая гамма является самой удачной затеей для каждой женщины, как и правильный средний размер «гороха». Чтобы завершить образ, Наташа Королева остановилась на насыщенном бордовом цвете волос, подобрав к луку малиновую помаду. В итоге, лук певицы получился очень чувственным и притягательным. 10 баллов».
Романтичность и трогательность
Наташа Королева (на фото вторая справа) на шоу «ВИА Суперстар!» с другими членами жюри. Фото: НТВ
«Этот лук Наташи Королевой, состоящий из романтичной лавандовой блузы с прозрачным намеком и расклешенной модели брюк в тон верху, определенно, запоминающийся.
Образ привлекает внимание огромной брошью на рубашке и эффектом «обнаженного тела». Однако стоит иметь в виду, что довольно крупный узор на блузе может сделать верхнюю часть туловища более массивной. Что касается брюк, то здесь Королева выбрала идеальную расслабленную модель с высокой посадкой и с подчеркивающим линию талии поясом. 8 баллов».
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева за свои аутфиты не раз критиковалась профессиональными стилистами. Но что касается ее образов в шоу «ВИА Суперстар!», то наш модный эксперт Елена Шерипова нашла в них только незначительные недочеты.
Изысканность и элегантность
Лера Кудрявцева и ведущий шоу «ВИА Суперстар!» Вадим Такменев. Фото: НТВ
«Лера Кудрявцева демонстрирует изысканный и элегантный ретро-образ. Лера Кудрявцева подобрала костюм молочного оттенка с весьма интересными элементами: броским декором по воротнику в виде цветка и черной блестящей шляпкой с прозрачной сеточкой.
Дополнительными преимуществами в луке Кудрявцевой стали стройнящий пуговичный ряд на блузке и высокая посадка юбки. Завершающие штрихи в образе очаровательной судьи – это завивка волос, отсылающая к ретро-стилю, а также крупные массивные серьги. К данному луку так и хочется добавить пару перчаток в тон костюму, которые вписались бы в аутфит на сто процентов. В остальном образ Леры Кудрявцевой заслуживает восхищения, ведь он почти безупречен. 9 баллов».
Богемная и гламурная
Лера Кудрявцева на шоу «ВИА Суперстар!». Фото: НТВ
«Этот образ Леры Кудрявцевой получился невероятно стильным и гламурным. Идеальными составляющими лука оказались длинный кожаный плащ алого цвета с рукавами три четверти, тюрбан и высокие черные сапоги на шнуровке. Из-под верхней одежды виднеется красный лонгслив в аналогичном визуальном решении. Вот так легко и просто Лера Кудрявцева создала запоминающийся и яркий тотал-лук, следуя правилу о том, что обувь под подобные наряды лучше выбирать в другом цвете.
Также интересен и сам крой приталенного двубортного плаща с небольшим отворотом на линии талии и расширяющейся нижней частью, создающей стройный силуэт. К такому аутфиту просто невозможно придраться. 10 баллов».
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Подводим итоги
В нашем модном баттле с перевесом всего в один балл побеждает телеведущая Лера Кудрявцева. Точнее, ее образы на шоу НТВ «ВИА Суперстар!».
Елена Шерипова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
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