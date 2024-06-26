Жасмин наняла команду для 12-летней дочки, которая захотела петь: «Заключила контракт со звукозаписывающей студией»

Певица Жасмин давно выступает на сцене. Она успевает уделять внимание своим детям и посвящать время творчеству. Ее дочке Маргарите 12 лет. Они вместе посетили премию MODA topical «Мама Года 2024». Певица получила одну из наград. Она вышла на сцену вместе со своей наследницей. Артистка похвасталась, что дочка решила пойти по ее стопам и уже в этом году выпустит первый альбом. Жасмин не стала утаивать, что будет помогать своей наследнице как продюсер.

«Наняла дочке креативного менеджера, девочку 24-х лет, чтобы они вместе с Маргаритой могли делать молодежный продукт. Дочка уже заключила контракт со звукозаписывающей студией», – похвасталась звезда, пишет KP.RU.

Напомним, что у певицы Жасмин также есть младший сын Мирон, которой обучается в английской школе. Он в будущем хочет стать банкиром. Также у певицы есть старший сын Михаил от прошлых отношений. Он недавно женился. Жасмин одобрила его выбор и подружилась с невесткой.