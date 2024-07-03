Зепюр Брутян и Павел Прилучный заговорили о пополнении в семье : «Хотелось бы девочку – кудрявую, красивую, маленькую»

Гостями кинопремии «Ника» стали Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Звездная пара не часто общается с журналистами. Однако на красной дорожке знаменитой премии все же сделала исключение для СМИ, в том числе для корреспондента Teleprogramma.pro.

Зепюр предстала перед публикой в длинном черном платье с декольте и большим разрезом. Заметным дополнением к ее образу стал золотой браслет и цепочка с подвеской. Павел же надел традиционный черный костюм с белой рубашкой.

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«Здорово, что премия «Ника» вернулась. Потому что я считаю, что это одна из самых престижных премий в России. Потихонечку выходит кино на тот уровень, что уже не стыдно, совсем не стыдно давать за него какие-то награды», - сказал Павел, общаясь с представителями прессы.

Кстати, недавно супруги снялись в комедии «Неприличные гости». Картина повествует о двух семейных парах, живущих по соседству. Одни уже давно живут в рутинном браке, а другие однажды приходят к ним с непристойным предложением.

«Легкое, хорошее кино, чтобы посмеяться за ужином», - сказал журналистам Павел Прилучный.

«Мы очень много времени проводим вместе»

- Павел, а у вас много работы?

- Слава Богу, есть.

- А как вам вместе работалось в комедии «Неприличные гости»?

- Классно работалось.

- А не сложно ли вообще вместе двум творческим людям?

- Нет. Наоборот, мы понимаем друг друга.