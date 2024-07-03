Зепюр Брутян и Павел Прилучный заговорили о пополнении в семье : «Хотелось бы девочку – кудрявую, красивую, маленькую»

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: Global Look Press  

Актеры пообщались с Teleprogramma.pro в кулуарах премии «Ника».

Гостями кинопремии «Ника» стали Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Звездная пара не часто общается с журналистами. Однако на красной дорожке знаменитой премии все же сделала исключение для СМИ, в том числе для корреспондента Teleprogramma.pro

Зепюр предстала перед публикой в длинном черном платье с декольте и большим разрезом. Заметным дополнением к ее образу стал золотой браслет и цепочка с подвеской. Павел же надел традиционный черный костюм с белой рубашкой. 

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«Здорово, что премия «Ника» вернулась. Потому что я считаю, что это одна из самых престижных премий в России. Потихонечку выходит кино на тот уровень, что уже не стыдно, совсем не стыдно давать за него какие-то награды», - сказал Павел, общаясь с представителями прессы. 

Кстати, недавно супруги снялись в комедии «Неприличные гости». Картина повествует о двух семейных парах, живущих по соседству. Одни уже давно живут в рутинном браке, а другие однажды приходят к ним с непристойным предложением. 

«Легкое, хорошее кино, чтобы посмеяться за ужином», - сказал журналистам Павел Прилучный

«Мы очень много времени проводим вместе» 

- Павел, а у вас много работы? 

- Слава Богу, есть. 

- А как вам вместе работалось в комедии «Неприличные гости»? 

- Классно работалось. 

- А не сложно ли вообще вместе двум творческим людям? 

- Нет. Наоборот, мы понимаем друг друга.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: Предоставлено пресс-службой премии «Ника»  

- Успеваете отдыхать? Недавно вы ведь побывали в отпуске.   

- Конечно, мы очень много времени проводим вместе. 

«Сын пошел. И теперь берегитесь, все углы!» 

- Поделитесь, пожалуйста, новостью о сыне Микаэле. 

- Он пошел. И теперь берегитесь, все углы! 

- На кого больше похож ребенок – на маму или папу? 

- Такая гремучая смесь!   

- А кто из вас больше бегает за бегающим им? 

- Собака. Она очень его бережет, никуда не уходит. Но мы, конечно, тоже. 

- А хотели бы еще детей? 

- Да, но чуть попозже. 

Зепюр Брутян: Как Бог даст! Но хотелось бы девочку – кудрявую, красивую, маленькую. 

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