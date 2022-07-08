Пегова вслед за Нетребко щегольнула в мини-платье с принтом «мильфлер» и туфлях «Мэри Джейн»

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Благодаря своей внешности она часто играет простых деревенских девушек. Но многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Акушерка».
Артистка даже во время пандемии не переставала работать. А свободное время она любит проводить в родной Выксе, где у нее живут родные.
Но в последнее время Ирина едва находит время на отдых. Она наслаждается теплой летней погодой в короткие перерывы между съемками. Актриса ведет активный образ жизни. Она смогла похудеть, а недавно даже покрасовалась с новым цветом волос.
7 июля Пегова решила опубликовать кадры со съемок картины «Моя мама шпион». Она провела время с Анной Антоновой и Георгием Дроновым. Актриса вновь удивила поклонников своим образом. Она покрасовалась в модном платье с принтом «мильфлер», которое дополнила зелеными туфлями «Мэри Джейн», а в руках у нее была сумочка цвета лимона.
Ирина Пегова с коллегами. Фото: соцсети звеезды
Георгий Дронов и Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
«Вот такие у меня партнеры! Анютки, Аннушки, я вас обожаю и уже много лет, вы не меняетесь, вы Такие же безбашенные, простые и талантливые, как и раньше.. люблю вас! И Георгий, мой подарок и помощник», – заявила Ирина.
К слову, такие платья стали особенно популярны этим летом. Их Носят: Агата Муцениеце, Татьяна Навка, Анна Нетребко и другие известные персоны.
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Поклонники осыпали Пегову комплиментами. «Какая вы красотка», «Ой, любимые актрисы», «Как женственно вы выглядите», «Мне нравится ваши яркие акценты», «Какая милашка», — стали писать подписчики.