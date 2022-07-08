Пегова вслед за Нетребко щегольнула в мини-платье с принтом «мильфлер» и туфлях «Мэри Джейн»

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Благодаря своей внешности она часто играет простых деревенских девушек. Но многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Акушерка».

Артистка даже во время пандемии не переставала работать. А свободное время она любит проводить в родной Выксе, где у нее живут родные.