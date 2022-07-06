«Летим в Сочи»: Татьяна Навка в струящемся алом платье с принтом «мильфлер» отметилась на борту самолета

Примечательно, что Навка в последнее время часто делилась кадрами с тренировок. Она активно готовилась к выступлениям на льду и устраивала фотосессию с молодыми фигуристками.

6 июля спортсменка запечатлелась на борту самолета. Она предстала в алом платье миди с принтом «мильфлер». К слову, такие наряды стало настоящим хитом сезона. Их носят: Лера Кудрявцева, Стеша Маликова, Ксения Бородина и другие известные персоны.