«Летим в Сочи»: Татьяна Навка в струящемся алом платье с принтом «мильфлер» отметилась на борту самолета

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка теперь выступает в рамках ледовых шоу.
Она частая гостья на телевизионных проектах. В свои 47 лет чемпионка держит себя в форме и каждый год придумывает, как представления еще более фееричными.
Примечательно, что Навка в последнее время часто делилась кадрами с тренировок. Она активно готовилась к выступлениям на льду и устраивала фотосессию с молодыми фигуристками.
6 июля спортсменка запечатлелась на борту самолета. Она предстала в алом платье миди с принтом «мильфлер». К слову, такие наряды стало настоящим хитом сезона. Их носят: Лера Кудрявцева, Стеша Маликова, Ксения Бородина и другие известные персоны.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды
«Вместе с Игорем Бутманым летим в Сочи», – отметила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Я хочу это платье», «Какая вы женственная», «Безумно красивый образ», «Ох, вы вызываете восторг», — стали писать подписчики.
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Примечательно, что перед тем, как улететь, Навка успела посетить важное мероприятие. Она пришла поддержать дочку Сашу Жулину, которая получила диплом МГИМО. Поздравил выпускницу и муж фигуристки Дмитрий Песков.