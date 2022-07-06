«Летим в Сочи»: Татьяна Навка в струящемся алом платье с принтом «мильфлер» отметилась на борту самолета

Фигуристка после важного события сразу отправилась в аэропорт. Она отметилась в одном из самых модных нарядов этого сезона.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Спортсменка теперь выступает в рамках ледовых шоу.

Она частая гостья на телевизионных проектах. В свои 47 лет чемпионка держит себя в форме и каждый год придумывает, как представления еще более фееричными.

Примечательно, что Навка в последнее время часто делилась кадрами с тренировок. Она активно готовилась к выступлениям на льду и устраивала фотосессию с молодыми фигуристками.

6 июля спортсменка запечатлелась на борту самолета. Она предстала в алом платье миди с принтом «мильфлер». К слову, такие наряды стало настоящим хитом сезона. Их носят: Лера Кудрявцева, Стеша Маликова, Ксения Бородина и другие известные персоны.

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

«Вместе с Игорем Бутманым летим в Сочи», – отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит спортсменка. Многие осыпали ее комплиментами. «Я хочу это платье», «Какая вы женственная», «Безумно красивый образ», «Ох, вы вызываете восторг», — стали писать подписчики.

Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Примечательно, что перед тем, как улететь, Навка успела посетить важное мероприятие. Она пришла поддержать дочку Сашу Жулину, которая получила диплом МГИМО. Поздравил выпускницу и муж фигуристки Дмитрий Песков.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  