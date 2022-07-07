Совсем другая: Ирина Пегова постройнела и кардинально сменила цвет волос

Актриса похвасталась своим преображением. Она впервые за долгое время сменила имидж.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Global Look Press

Ирина Пегова полюбилась зрителю за роли в таких картинах, как «Родные», «Зоя», «7 главных желаний». Она славится своей добротой и отзывчивостью.

Примечательно, что в свои 44 года артистка не теряет надежду, что встретит любовь. От бывшего мужа Дмитрия Орлова у нее растет дочка Татьяна.

В последнее время Ирина много времени проводит на съемках. При этом она часто хвастается новыми нарядами. После участия в шоу «Ледниковый период» актриса постройнела. Она продолжает носить струящиеся платья в горох, но порой также облачается в костюмы в полоску и другие модные наряды. 

7 июля Пегова похвасталась преображением. Примечательно, что она много лет носила светлый цвет волос, но теперь стала брюнеткой. Более того, актриса облачилась в блузку и узкие брюки, подчеркнув свои формы. 

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«Как вам брюнетка?» — написала звезда.

Она намекнула, что снимается в проекте «Моя мама шпион». Поклонники осыпали комплиментами Пегову. Многие признались, что пришли в восторг от ее нового имиджа. 

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«Ого! Очень необычно!», «Хороша», «Куколка», «Красивая женщина!», «Вы настолько красивая, в любом цвете хороша», «Роскошная!», «Ой, какие стройные ножки», «Просто в лучшей форме», «Дива такая», — стали писать пользователи Сети.

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