Совсем другая: Ирина Пегова постройнела и кардинально сменила цвет волос

Ирина Пегова полюбилась зрителю за роли в таких картинах, как «Родные», «Зоя», «7 главных желаний». Она славится своей добротой и отзывчивостью.

Примечательно, что в свои 44 года артистка не теряет надежду, что встретит любовь. От бывшего мужа Дмитрия Орлова у нее растет дочка Татьяна.