Мгновенно стройнит: Ирина Пегова в костюме цвета припыленной розы предстала на съемках «Акушерки»

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Артистка может похвастаться тем, что снималась в картинах «Родные», «Зоя», «7 главных желаний».

Она в свои 44 года растит дочку Татьяну, а вот с мужем Дмитрием Орловым артистка рассталась. Примечательно, что за последний год она смогла похудеть и сняться в новых картинах.