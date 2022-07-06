Мгновенно стройнит: Ирина Пегова в костюме цвета припыленной розы предстала на съемках «Акушерки»

Актриса на съемках сериала «Акушерка» отметилась в стильном образе. Она поделилась уникальными кадрами.
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

Ирина Пегова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Артистка может похвастаться тем, что снималась в картинах «Родные», «Зоя», «7 главных желаний».

Она в свои 44 года растит дочку Татьяну, а вот с мужем Дмитрием Орловым артистка рассталась. Примечательно, что за последний год она смогла похудеть и сняться в новых картинах.

Не так давно Ирина щегольнула на съемках в платье в горох. А вот накануне она поделилась кадрами со съемок сериала «Акушерка».

Актриса покрасовалась в костюме цвета припыленной розы в тонкую полоску. Такой принт визуально стройнит, отмечала эксперт в области моды Эвелина Хромченко. Пегова призналась, что они устроили фуршет. 

Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды

«Акушерк»… Вчерашний пир!» – заявила звезда.

Ирина в удлиненном жакете и струящихся брюках восхитила поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. 

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«Ждем-с, ждем-с», «Ну и Иришка, ну и ромашки! Ну мы ждем чего-то грандиозного в „Акушерке“!», «Выглядите шикарно», «Как вам идут такие наряды», «Наша стильная леди», — стали писать подписчики.

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